L'Antwerp tiendrait un accord pour une nouvelle arrivée

Le Great Old semble proche d'un nouveau transfert entrant.

Cela fait depuis quelques semaines que l'Antwerp piste Gaston Avila (20 ans), défenseur des Boca Juniors. Bien qu'une première offre de 3,5 millions d'euros avait été refusée par le club argentin, l'Antwerp restait confiant sur ce dossier.

Et pour cause : le Nieuwsblad annonce qu'un accord oral aurait désormais été trouvé entre les deux clubs. Il ne resterait plus qu'une confirmation écrite avant qu'Avila ne rallie la Belgique pour y passer les traditionnels tests médicaux et signe son contrat. Rosario Central, qui détient en partie Avila, a auparavant donné son accord.

Après Vincent Janssen, Anthony Valencia, Christopher Scott, Davino Verhulst et avant Toby Alderweireld et, qui sait, Dries Mertens, le Great Old est proche d'enregistrer une nouvelle arrivée.