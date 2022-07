(Exclusif) Thomas Henry revient sur sa première saison en Serie A : "Un choc au début, mais une année remplie de promesses"

Le Français avait quitté OHL et la Belgique l'été dernier pour rejoindre la Serie A du côté de Venise. Le promu n'avalait pas hésité à débourser un chèque de 5,5 millions d'euros pour s'attacher les services du meilleur buteur louvaniste.

Pour sa toute première saison en Italie, Thomas Henry n’est pas passé inaperçu malgré la relégation de son équipe en Serie B. Le Français a planté neuf buts avec Venise, mais a surtout progressé dans son jeu. "Je suis satisfait d'un point de vue individuel, même si les premiers mois ont été durs avec l'adaptation et la langue. Je me suis fait ma place tout doucement puis je finis très bien", nous confie l'ancien joueur de Tubize. "Néanmoins, je peux faire mieux même si j'aurais signé directement en début de saison pour marquer 9 buts et distiller 3 passes décisives. De plus, le contenu de mes prestations était meilleur au fil des rencontres. Je pense que j'ai encore une certaine marge de progression malgré le fait que j'ai 27 ans. Je ne suis jamais satisfait et je veux toujours m'améliorer. Ce fut une bonne première saison réussie en Serie A", souligne le Fançais.

Le championnat italien est réputé pour être très compliqué pour les nouveaux attaquants. "Ce fut un choc au début tant c'était bien plus dur qu'en Belgique. Comme si j'avais changé de monde. Les défenseurs en Serie A sont forts, intelligents et vicieux. Ils ont toujours cette qualité de trouver le bon geste défensif, soit ce petit coup d'épaule ou cette main qui va un peu gêner l'attaquant lors du dernier geste. Passer de la Jupiler Pro League à la paire Bonucci-Chiellini, sans la doute la charnière centrale la plus forte de l'histoire du football, c'est un véritable chambardement. Je pense que je m'en suis pas trop mal sorti au final en faisant mon petit trou. Une première année remplie de promesses", précise le natif d'Argenteuil.

L'ancien joueur d'OHL a forcément progressé à l'issue de cette saison. "Au niveau de la tactique évidemment, mais aussi d'un point de vu technique. J'ai beaucoup appris auprès de mes coéquipiers et de mes adversaires. J'ai pris beaucoup de plaisir sur les terrains, et je me souviendrai toujours de cette rencontre à la Juventus face à De Ligt, Bonucci et Chiellini en défense. Le plus beau jour de ma carrière. Au delà du match, nous avons rigolé ensemble malgré les coups et les duels. Un véritable combat dans la bonne humeur sans oublier une grosse dose de fair-play", ajoute-t-il avant d'évoquer la relégation de Venise. "Nous n'avons pas été si mauvais que ça, il y avait la qualité nécessaire pour se maintenir. Nous avons effectué de bonnes prestations mais nous ne parvenions pas à jouer un match entier de 90 minutes sans faire de petites erreurs. Puis, il y a eu une série de défaites qui fut difficile à encaisser. Nous aurions dû être plus forts mentalement aussi", poursuit Thomas Henry.

Quid de l'avenir de l'ancien meilleur buteur de D1B ? "Je souhaite avant tout rejoindre un club qui me veut et qui me propose un projet qui me convient. Le discours du coach sera important. Il y a de l'intérêt en Italie et en Angleterre. Nous verrons ce que l'avenir me réserve", a conclu le buteur français.