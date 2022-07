Le Standard a failli se faire chiper sa recrue...par Kompany et Burnley

Décidément, Vincent Kompany est taquin. Après avoir attiré Samuel Bastien en provenance du Standard et Josh Cullen en provenance de son ancien club Anderlecht, le coach de Burnley a failli faire capoter l'arrivée de Noah Ohio chez les Rouches.

Noah Ohio (19 ans) va devenir la première recrue du Standard de Liège cet été. Un renfort très attendu par Ronny Deila, et qui arrive en provenance du RB Leipzig. Ce mercredi, le deal semblait proche d'être finalisé, mais des complications sont survenues en dernière minute, rapporte La Dernière Heure ce matin. Ainsi, une offre aurait été émise par...Burnley, et a failli faire capoter le deal entre le Standard et Leipzig !

Le club de Vincent Kompany, qui a déjà transféré Samuel Bastien et était proche de faire venir Jackson Muleka, aurait donc à nouveau tenté un coup. Cette fois pas directement en Belgique, mais bien en chipant une cible directe du Standard. Heureusement pour les Rouches, Noah Ohio avait pris sa décision, et malgré une hésitation de dernière minute de Leipzig, tout aurait déjà été signé.