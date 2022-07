Réda Halaïmia évoque son passage au Beerschot et son avenir : "Ce titre de champion fut fantastique"

Le joueur âgé de 25 ans, qui avait rejoint les Rats en 2019 en provenance du MC Oran, est désormais libre de tout contrat après la relégation du club anversois.

Réda Halaïmia aura défendu les couleurs du Beerschot pendant trois années. Sous contrat jusqu'en 2024, le joueur comme beaucoup d'autres disposait d'une clause dans son contrat qui lui permettait de quitter gratuitement le club anversois en cas de relégation. "J'ai passé de très bons moments ici. Je pense évidemment à ce titre de champion en D1B puis cette belle saison en D1A. C'était fantastique, il règnait une atmosphère folle au sein du vestiaire", nous confie le back droit. "Puis, il y a eu cette descente, rien n'allait lors de la saison dernière. Le nouveau système de jeu mis en place n'a pas aidé en fait. C'est triste de voir le club se retrouver en seconde division belge, mais je suis sûr qu'il parviendront rapidement à retrouver l'élite du football belge. Les supporters le méritent, ils ont soutenu l'équipe à chaque instant", souligne l'ancien joueur du MC Oran.

© photonews

Désormais libre de tout contrat, le joueur âgé de 25 ans ne serait pas contre le fait de rester en Jupiler Pro League. "Mon arrivée en Belgique fut ma première expérience à l'étranger, et j'aime beaucoup ce championnat. Il me convient bien, et y rester ne serait pas pour me déplaire. Nous allons désormais analyser les offres et effectuer le bon choix. Je veux évidemment être à nouveau repris en sélection nationale", ajoute l'international algérien (6 sélections).