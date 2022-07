Cesc Fabregas, stop ou encore ?

Le milieu de terrain espagnol est actuellement sans club. Il y aura-t-il une nouvelle étape dans sa carrière ?

Si la carrière de Cesc Fabregas (35 ans) est plus proche du début que de la fin, l'Espagnol a encore envie de jouer au football. Après un passage éreintant et pas très réussi du côté de Monaco, le champion du monde et d'Europe avec l'Espagne va découvrir l'Italie.

Selon les informations de Sky Sports Italia, Fabregas est proche de s'engager avec Como 1907, pensionnaire de Serie B. L'Espagnol aurait été séduit par le projet du directeur technique Dennis Wise, qu'il a déjà connu à Chelsea. De plus, Fabregas verrait en cette expérience un excellent tremplin pour embrasser une carrière d'entraîneur.