Eden Hazard impressionne dès son retour au Real Madrid

Le retour du Belge sur les terrains avec le Real est très attendu.

Ce jeudi, Eden Hazard était de retour à l'entraînement avec le Real Madrid. Le Brainois, depuis son arrivée chez les Madrilènes, n'a pas été épargné par les blessures et les pépins physiques.

Pourtant, et comme le laissaient présager les matchs de Ligue des Nations, il semblerait qu'un mieux se fasse ressentir au niveau physique. Pour la première fois depuis deux ans, Eden s'est conformé avec succès au programme physique concocté par le staff madrilène. AS relate également qu'Eden, qui inquiétait de par son physique et son hygiène de vie, s'est présenté avec un poids idéal.