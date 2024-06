🎥 Ca chauffe avant Serbie - Angleterre ! De violents affrontements ont eu lieu entre supporters

L'Angleterre, considérée comme l'un des favoris de la compétition, va faire son entrée en lice ce dimanche.

Face à elle, la Serbie, qui espère créer l'exploit. La rencontre démarre à 21h mais les supporters sont déjà présents depuis plusieurs heures aux abords de la Veltins Arena de Gelsenkirchen.

Malheureusement, cela ne s'est pas déroulé sans débordements. Sky Sports relate en effet de violents affrontements entre une dizaine de supporters des deux camps.

Sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on peut voir des supporters se jeter des chaises et des tables.

Des policiers anti-émeutes ont même été appelés afin de disperser la foule et d'apaiser la situation.

