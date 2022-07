🎥 Julien Ngoy explique pourquoi il a rejoint Malines

L'ancien joueur d'Eupen a expliqué les raisons pour lesquelles il a décidé de rejoindre le KaVé.

Julien Ngoy a livré sa première interview du côté du KV Malines. "Le club me voulait vraiment et je connaissais le club grâce aux différentes confrontations avec Eupen. Je savais que c'était ici que je voulais venir", a confié le natif d'Anvers aux médias du club. "Je sais de quoi Malines est capable. Nous avons un groupe de qualité et qui veut vraiment s'améliorer. Il y a beaucoup d'intensité sur le terrain. Nous avaons effectué une bonne préparation et nous devons la transposer ensuite en championnat."