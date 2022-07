But de Lukas Nmecha et pluie de buts entre Malines et Wolfsburg, Genk se rate face à l'AEK, Coutrai termine par une victoire

Les rencontres de préparation de nos formations de JPL se poursuivaient cet après-midi.

Genk - AEK Athènes

Répétition générale manquée pour Wouter Vrancken et ses troupes qui se sont inclinées 0-2 contre l'AEK Athènes. Le jeu était dur par moments et pas moins de sept cartons jaunes ont été brandis. Pour le reste, le Racing n'y était pas vraiment, et ce, dans plusieurs secteurs dont les duels, la précision ou encore l'engagement. Munoz ouvrait le score contre son camp après trois minutes de jeu, Dessers manquait l'occasion d'égaliser sur penalty, et les Grecs doublaient le score à la demi-heure de jeu.

Malines - Wolfsburg

Malgré la défaite à la clé, le Kavé s'est offert une belle remontée contre le Wolfsburg d'Aster Vranckx ou encore Koen Casteels.

Après dix minutes de jeu, Malines était mené de deux buts des oeuvres de l'ex-attaquant d'Anderlecht Nmecha puis Waldschmidt. Marmoush triplait la mise et Bakou plantait le quatrième but des Allemands. Pourtant Shved sauvait l'honneur des Belges avant le repos et sonnait la révolte. Après la pause, Hernandez ramenait l'espoir avant qu'Hairemans ne fasse vibrer les supporters du Kavé. Le score ne bougeait finalement plus. Malines ponctue sa préparation par une défaite, mais a montré un beau sursaut.

Coutrai - Utrecht

Les Kerels se sont imposés 2-1 grâce à des réalisations d'Amine Benchaib et de Pape Gueye. Le KVK a évolué avec ce qui semble être son onze type, et semble prêt à recevoir OHL pour lancer sa saison la semaine prochaine.

Antwerp - Fortuna Sittard

Après sa victoire d'hier face au Dynamo Kiev, le Matricule 1 jouait un match supplémentaire cet après-midi à huis clos face au Fortuna Sittard. L'équipe néerlandaise s'est imposée 0-1 face à une formation belge composée surtout des joueurs qui n'ont pas évolué hier contre Kiev.