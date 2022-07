Convainquant et victorieux

Les Anderlechtois ont livré une belle prestation pour battre Lyon ce samedi soir. Même s'il reste des détails à régler, on sent que la sauce prend à l'ombre de Saint-Guidon.

Ce samedi, c'est répétition générale pour le Sporting d'Anderlecht. Enfin une double puisque c'est par deux fois que les Bruxellois affrontaient Lyon à une semaine de la reprise du championnat. La première manche a été remportée par les Gones en milieu d'après-midi, la seconde allait être un peu plus intéressante.

Tout d'abord parce qu'elle se disputait au Lotto Park devant une belle assistance. Ensuite, le 11 aligné par Felice Mazzù est certainement celui qui sera aussi couché sur la feuille de match dans quelques jours contre Ostende. Esposito en pointe, un duo Trebel - Ashimeru devant la défense et une défense très complémentaire composée de Delcroix, Debast et Hoedt.

La rencontre démarre à 100 à l'heure puisque Esposito chauffe les gants de Lopes dès la première minute. Sur le corner qui suit, la défense française est à l'agonie et le ballon revient chez Refaelov. L'Israélien ne se fait pas prier pour ouvrir le score de l'intérieur du pied via la base du poteau gauche du gardien portugais (2', 1-0). Les Hommes de Mazzù ont alors tout le loisir de laisser venir et de profiter des espaces en reconversion. Cependant, le dernier geste est compliqué que ce soit pour Amuzu ou pour Esposito. Il reste des réglages à faire et c'est tout à fait normal.

Après la pause, Lyon se fait un peu plus pressant, mais reste toujours sous la menace anderlechtoise sur les contres. On ne s'ennuie pas, mais les occasions se font rares. Delcroix, par deux fois, passe de très peu à côté du deuxième but, mais la barre puis un défenseur lyonnais l'en empêche. Les Anderlechtois sont très dangereux sur coups de pied arrêtés et sur un corner de Refaelov, Esposito se joue du marquage et place une tête victorieuse (62', 2-0). Après 10 changements lyonnais d'un coup, les Bruxellois enfoncent le clou via Amuzu qui est lancé en profondeur et trompe Lopes d'une frappe un peu croquée (82', 3-0).

Les Anderlechtois semblent donc prêts à en découdre en Pro League. Même s'il faut donner aux amicaux le crédit qu'ils méritent, le visage montré par les hommes de Mazzù aura été séduisant ce samedi. Au Lotto Park, on ne demande qu'une chose : que ça dure.