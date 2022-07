Quel avenir pour les Diables Rouges de Leicester?

Ils ont tous les trois foulé la pelouse de Louvain ce samedi.

Ce samedi, lors du match de gala entre OHL et Leicester, trois Diables Rouges ont foulé la pelouse. Praet, Tielemans et Castagne. Est-ce que les trois joueurs porteront le maillot des Foxes dans les prochaines semaines ? Les trois sont dans des situations bien différentes.

Tielemans: l'envie ou la raison ?

C'est celui qui fait couler le plus d'encre depuis plusieurs semaines.Il entre dans sa dernière année de contrat et plusieurs clubs semblent lui faire les yeux doux. Il aurait eu un accord personnel avec Arsenal, mais jusqu'ici rien ne bouge. Brendan Rodgers a annoncé il y a quelques jours qu'il allait avoir un entretien avec l'ancien Anderlechtois pour connaître ses intentions : prolonger, rester et partir gratuitement dans 12 mois ou être transféré dès maintenant.

© photonews

Timothy Castagne, la confirmation

Cette saison, Castagne va avoir l'occasion de s'imposer pour de bon en Premier League. Pour cela, il devra être débarrassé de ces petites blessures qui l'ennuient tout au long de la saison. Un autre problème pourrait aussi venir le secouer : quel sera le système de Leicester cette saison. Il a souvent évolué sur un flanc devant une défense à trois, ou même dans cette défense à trois. Mais samedi dernier à Den Dreef, les Foxes ont joué avec une défense à 4. Ce serait un nouveau changement pour lui.

Dennis Praet, dans le flou total

Où se situe son avenir ? Il lui reste deux ans de contrat à Leicester et il revient de Serie A. Il avait été prêté au Torino. Est-ce que le club voudra le conserver ? Est-ce que lui voudra rester à Leicester ? Difficile de savoir exactement ce qu'il se passera pour lui, surtout à quelques mois de la Coupe du Monde.