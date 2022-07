La Juventus va sortir le chéquier pour un défenseur brésilien !

Si l'affaire n'a quasiment - ou pas du tout - fait de bruit en Belgique, le transfert de Bremer aura fait la Une des journaux sportifs transalpins depuis bien avant le début de ce mercato.

Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux actuels en Serie A, le Brésilien de 25 ans va bel et bien rejoindre les Bianconeri, qui à l'instar de leur achat de Vlahovic lors du mercato hivernal vont dépenser une grosse somme. Les médias italiens parlent en effet de plus de 40 millions d'euros. L'Inter était aussi sur le coup, ce qui a fait grimper les enchères.

Un accord entre toutes les parties aurait été trouvé aujourd'hui. Bremer devrait signer un contrat à long terme avec la Juventus.

Gleison Bremer to Juventus, here we go! Full agreement now in place with all parties, final bid accepted today by Torino and player side - after the bidding war with Inter.🚨⚪️⚫️ #Juve



Bremer will sign his long-term deal with Juventus soon. €40m fixed fee plus add-ons. pic.twitter.com/ZeUwAb16nY