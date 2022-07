Manchester City prête son gardien en Championship

Cantonné à un rôle de second couteau à Manchester City, Zack Steffen (27 ans) est prêté pour une saison à Middlesbrough, jouant la montée en Premier League.

Recruté en 2019, le gardien américain (29 sélections) n'a actuellement disputé que 21 rencontres avec City.

We can confirm that @zacksteffen_ has joined Middlesbrough on loan for the 2022/23 season.



Wishing you all the best, Zack 💙