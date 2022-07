Edward Still avant le match contre Eupen : "Un premier test très important"

Le coach des Zèbres a préfacé le premier match de la saison face aux Pandas de l'AS Eupen.

Pour le premier match de la nouvelle saison, Edward Still ne veut pas se mettre inutilement la pression. "C'est le premier match, donc évidemment on a toujours envie de bien commencer. Mais retournez un an en arrière, regardez tous les résultats du premier match de la saison passée, et voyez à quel point ils ont déterminé la suite de la saison. Très peu, au final. Mais c'est sûr qu'on a envie de pouvoir commencer de la meilleure des manières."

Le coach des Carolos sait en tout cas qu'il va se mesurer à un homologue de taille. "(Bernd) Storck est l'un des coachs les plus importants du championnat. Ses équipes sont toujours agressives et très bien organisées. Ils ont quelques valeurs sûres qui sont restées, ce qui est gage de continuité dans leur noyau, telles que Peeters, Nuhu ou Prevljak. Ils ont des joueurs-clés qui sont toujours là et ils ont recruté de façon intelligente. Le test de demain sera très important."