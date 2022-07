Ancien flop de Liverpool, il signe en Bundesliga

Le jeune défenseur turc va rester en Allemagne.

Hoffenheim a officialisé ce samedi la signature d'Ozan Kabak (22 ans). Le défenseur central turc s'est engagé jusqu'en 2026 avec le club allemand. Le transfert serait de l'ordre des 5 millions d'euros.

La saison dernière, il était prêté par Schalke 04 à Norwich City, en Premier League.

Kabak avait été révélé au grand public lors de son prêt de 6 mois entre janvier et juin 2021 à Liverpool. Recruté pour renforcer la défense des Reds, son jeune âge et son manque d'expérience l'avaient empêché de réussir dans l'un des clubs et l'un des championnats les plus exigeants du monde.