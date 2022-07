Erling Håland : "Guardiola est un peu fou et j'aime ça"

Buteur seulement 12 minutes après ses grands débuts, face au Bayern Munich (1-0) en amical la nuit dernière, l'attaquant norvégien s'adapte visiblement à vitesse grand V à Manchester City.

Erling Håland (22 ans) a évoqué son nouveau coach, Pep Guardiola. "Guardiola est un peu fou et j'aime ça", a glissé le Norvégien en zone mixte. "Ça va être amusant. Ça ne fait qu'une semaine donc je ne peux pas trop en dire, mais je me suis bien entraîné et je suis prêt pour la suite."

Sur un registre plus sérieux, le transfuge du Borussia Dortmund a confirmé qu'il a bien étudié le dossier avant d'opter pour les Citizens. "Comme vous le savez probablement, j'ai regardé beaucoup de matchs de City ces dernières années, et ces dernières années, ils jouaient sans attaquant (de pointe). Donc bien sûr que je me suis vu dans ces situations comme aujourd'hui (sur son but, ndlr), je ne suis pas surpris", a conclu le Scandinave.