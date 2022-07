Junya Ito va débarquer en Ligue 1 : "J'ai décidé de franchir un palier et de relever le défi"

Ce matin, le Nippon a dit au revoir aux joueurs et au personnel de Genk, avant de se rendre à Reims pour la visite médicale. Le transfert sera officialisé et annoncé très prochainement.

Le KRC Genk a trouvé un accord de principe avec le Stade de Reims concernant le transfert de Junya Ito.

"Je voudrais remercier tout le monde pour les merveilleux moments passés dans ce magnifique club. Le personnel, les employés et bien sûr les fantastiques supporters. C'était un honneur de jouer ici, dans ce magnifique stade, où je me suis senti chez moi. Et d'entendre mon nom scandé. Je tiens également à remercier le club de m'avoir donné cette opportunité", a confié l'international japonais sur le site du club. "Nous avons eu des discussions intenses ces derniers jours, et j'ai senti qu'ils voulaient vraiment me garder ici. Mais j'ai décidé de franchir le pas et de relever le défi. Je l'attends aussi avec impatience. Mais d'abord, merci encore à toute l'équipe du KRC Genk et je vous souhaite à tous de grands succès !"