Van Bommel obtient beaucoup plus que Priske : "Un luxe qui n'existait pas les saisons précédentes"

L'Antwerp n'a pas manqué son début de saison, même si la situation n'est pas comparable à celle de l'année dernière.

Patrick Goots estime que Le Great Old débute bien la saison. "Nous n'en sommes qu'à trois matchs et pourtant je vois déjà un plan élaboré, un système, à partir d'un 4-3-3 clair", a-t-il déclaré à Gazet van Antwerpen. "Avec des joueurs qui savent ce qu'on attend d'eux, qui accomplissent leurs tâches et qui sont prêts à se battre pour l'équipe. Et un entraîneur qui sait ce qu'il fait. C'était différent lde a saison dernière", a souligné l'ancien buteur.

Mais ce n'était pas entièrement la faute de Priske. "Il a également dû commencer la saison dernière avec une demi-équipe et a constamment dû intégrer de nouveaux noms. C'est différent maintenant. Grâce aux transferts rapides, ciblés et solides, il existe une base de départ qui ne peut que s'améliorer."

Pour Goots, 20 joueurs sont actuellement éligibles pour faire partie du noyau dur et il semble qu'un nouveau renforcement soit en cours au Bosuil. "La différence, c'est que ce qui pourrait arriver maintenant, ce ne sont pas vraiment des transferts nécessaires, mais des joueurs qui peuvent augmenter un peu plus la qualité. C'est un luxe qui n'existait pas durant les saisons précédentes."