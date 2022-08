Le Parquet de l'Union Belge sévère avec Abdulrazak Ishaq, Amine Benchaib et Alessandro Albanese

Anderlecht, Courtrai et Ostende ne seront pas ravis des suspensions proposées par le Parquet de l'Union Belge.

La Pro League est riche en expulsions depuis le début de la saison. Ce week-end, plusieurs joueurs ont encore vu rouge, et le Parquet de l'Union Belge a communiqué ses propositions de sanctions. Amine Benchaib (KV Courtrai) est le plus sévèrement puni : le milieu de terrain avait commis un tacle dangereux à l'encontre de Mansoni (blessé). Il se voit proposer 4 matchs de suspension, dont trois effectifs, et une amende de 3500 euros.

© photonews

Deux autres joueurs reçoivent une proposition de suspension élevée : Alessandro Albanese (KV Ostende), exclu après intervention du VAR pour un tacle jugé dangereux, et Abdulrazak Ishaq (RSC Anderlecht) expulsé après intervention du VAR pour un léger coup de coude. Tous deux se voient proposer 3 matchs de suspension, dont un avec sursis. Albanese reçoit 1500 euros d'amende, Ishaq 2500.

Enfin, Pietro Perdichizzi (Westerlo), qui a vu rouge à OHL, risque un match effectif de suspension tandis que Marvin Tshibuabua (Seraing) se voit offrir un match avec sursis.