Accord entre Lille et West Ham pour Amadou Onana !

Lille se montrait assez dur en affaires quant au transfert de sa pépite Amadou Onana (20 ans). Les Dogues en demandaient 40 millions d'euros, pas moins, ce qui veut dire que toutes les offres déposées par West Ham inférieures à cette somme avaient été refusées. Les Londoniens ont alors, selon le Guardian et Sky Sports, cédé et accepté de débourser le montant demandé.

Néanmoins, cela serait encore loin d'être bouclé, puisque les termes personnels doivent encore être discutés avec le joueur.

