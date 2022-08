Officiel : Trent Sainsbury (ex-Courtrai) opte pour une destination exotique

L'ancien capitaine des Kerels s'est trouvé un nouvel employeur.

Comme il l'avait lui-même annoncé, Trent Sainsbury (30 ans) ne restera pas à Courtrai. L'Australien s'est en effet engagé librement pour une saison à Al-Wakrah, au Qatar.

Avec Courtrai, il aura disputé 50 matchs en deux saisons

Sainsbury va ainsi découvrir un nouveau challenge, après l'Australie (Perth Glory, AIS et Central Coast), les Pays-Bas (Zwolle et le PSV), la Chine (Jiangsu Suning), l'Italie (Inter Milan), Israel (Maccabi Haifa) et donc la Belgique.