Yves Vanderhaeghe évoque son effectif et le mercato : "Jusqu'à présent, nous nous en sortons bien"

Ostende n'a effectué que trois transferts entrants jusqu'à présent, mais Yves Vanderhaeghe pense qu'il n'est pas nécessaire d'en faire plus pour le moment.

Les trois transferts effectués par le Ostende sont tous des prêts avec option d'achat. Il ne semble pas qu'il y en ait d'autres à venir. L'effectif est composé de trente joueurs. "Nous devons faire attention à ne pas parler d'un noyau complet maintenant", a déclaré Vanderhaeghe au Krant van West-Vlaanderen. "On ne sait jamais ce qui peut se passer entre aujourd'hui et la fin de la période des transferts. Pour la même somme, un joueur important pourrait partir demain et nous serions obligés de revenir sur le marché."

"Il y a certainement des transferts sortants prévus, mais je reste vigilant. Il faut se concentrer sur les joueurs qui sont déjà là. Nous sommes nombreux, et il n'est pas facile de satisfaire tout le monde, mais jusqu'à présent, nous nous en sortons bien."