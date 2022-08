Manchester United: une première offre pour un ancien de Genk?

Il était sur la liste d'Erik ten Hag, mais les Red Devils semblent désormais vouloir prendre les choses en main.

En échec dans le dossier Frenkie de Jong (FC Barcelone), qui a repoussé ses avances, Manchester United s’est fait une raison et a décidé d’activer ses plans B. Ce mardi, le journal The Telgraph fait ainsi état du retour en force de la piste Sergej Milinkovic-Savic (27 ans, 37 matchs et 11 buts en Serie A pour la saison 2021-2022). Le journal La Reppublica annonce même une offre en préparation de 68 millions d’euros des Red Devils pour le milieu de terrain de la Lazio Rome. Cette proposition correspond grosso modo aux exigences des Biancocelesti et a donc toutes les chances d’aboutir !

Bien sûr, cette information peut aussi représenter un moyen de mettre la pression sur Adrien Rabiot (Juventus Turin), qui doit décider dans les prochains jours s’il rejoint ou non MU. Cependant, les besoins des Anglais au milieu de terrain sont tellement importants que ces deux pistes pourraient bien être complémentaires…