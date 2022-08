Un ancien Parisien plutôt que Mignolet au Napoli?

Simon Mignolet est sur la liste du Napoli pour prendre place entre les perches.

En quête d'un nouveau gardien titulaire, Naples travaille sur les pistes Kepa Arrizabalaga (Chelsea) et Keylor Navas (Paris Saint-Germain). Dans le même temps, les Partenopei avancent sur le dossier du portier numéro deux pour anticiper le possible départ d'Alex Meret, déçu de l'évolution de la situation. Dans ce cadre, le Corriere dello Sport indique que Salvatore Sirigu (35 ans) est tout près de rejoindre la Campanie !

Libre au terme de son contrat au Genoa, l'ancien Parisien est attendu dans les prochaines heures ce mardi pour passer sa visite médicale et s'engager pour un an plus une saison en option. En attendant de savoir de qui il sera la doublure.

Cela ne ferme donc pas la porte à un éventuel départ de Simon Mignolet du Club de Bruges. Si l'ex-direction de Dries Mertens ne tombe pas d'accord avec Kepa ou Navas, le Diable Rouges pourrait très bien être le suivant à entrer en négociations. Du moins, si le Club et le joueur le désirent.