La raison pour laquelle Eden Hazard n'a pas joué lors de la Supercoupe d'Europe

Annoncé de retour en forme, le Diable Rouge n'a pourtant pas disputé une seule minute lors de la victoire du Real en Supercoupe d'Europe face à Francfort (2-0).

Certains, beaucoup même, avaient bon espoir de voir Eden Hazard disputer la Supercoupe d'Europe ce mercredi soir avec le Real Madrid. Eden était en effet supposément revenu en bonne forme lors de la préparation, en impressionnant certains y compris la presse espagnole que l'on connait très exigeante, et en marquant également lors des matchs de pré-saison.

Mais alors qu'Eden était repris dans le groupe - aux côtés, évidemment de Thibaut Courtois - pour ce grand match européen, le Diable Rouge n'a pas reçu la moindre minute de temps de jeu alors que ses coéquipiers prenaient le meilleur sur l'Eintracht Francfort (2-0 score final).

Bis repetita donc, avec une énième déception et des questions qui reviennent concernant tant l'état de forme que le futur d'Eden à la Casa Blanca.

Selon le journal AS, il ne faut néanmoins pas aller voir très loin. Carlo Ancelotti aurait purement et simplement considéré que la Supercoupe était l'aboutissement de la saison dernière et aurait décidé de reconduire les mêmes joueurs qui ont soulevé la coupe aux grandes oreilles.

Il n'y aurait alors pas de souci avec Eden ! Cela dit, on se demande alors bien pourquoi les transfuges estivaux Aurélien Tchouameni et Antonio Rudiger ont eu, eux, du temps de jeu dans ce match...