Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne nominés pour le titre de Joueur de l'année de l'UEFA !

Ce vendredi, l'UEFA a dévoilé les nominés pour le titre de "Men’s Player of the Year". Karim Benzema, auteur d'une saison énorme avec le Real, couronnée de la Ligue des Champions, de LaLiga, et du titre de meilleur buteur de ces deux compétitions, est logiquement sélectionné.

Aux côtés de KB9, on retrouve deux Belges : Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne. Courtois a réalisé une saison de très haut niveau, notamment en C1. Vainqueur de la Premier League, KDB n'a pas non plus été en reste.

Un Diable Rouge pour succéder à Jorginho ? On l'espère !

🥇 Karim Benzema, Thibaut Courtois or Kevin De Bruyne?



These are the three nominees for the 2021/22 UEFA Men's Player of the Year award. The winner will be announced at the 2022/23 #UCL group stage draw ceremony on 25 August!



