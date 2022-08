Marc Degryse sous le charme du Genk de Wouter Vrancken : "Vivement le week-end prochain"

Le Racing Genk n'arrête pas d'impressionner les observateurs depuis le début de championnat.

Le Racing Genk a pris un départ fulgurant, malgré les transferts en cours au club. "La façon dont Vrancken gère tout cela est très incroybale", déclare Marc Degryse dans Het Laatste Nieuws. "Quel entraîneur a également osé laisser Théo Bongonda de côté ces dernières années ? Même si cette décision a été en partie inspirée par le conseil d'administration, Vrancken la prend quand même. Il a installé une nouvelle philosophie à Genk. Et celui qui fait de son mieux a une chance équitable."

En peu de temps, Vrancken a établi quelque chose. "Le fait que son groupe, qui était loin de répondre aux attentes l'année dernière, ait repris le flambeau aussi rapidement est une réussite. El Khannouss et Trésor : deux autres types qui m'ont charmé. Je pensais que tout cela prendrait un peu plus de temps, mais l'énergie, l'intensité et l'esprit d'attaque qui se sont installés à Genk font qu'il est agréable de les regarder tous les jours. Vivement le week-end prochain."