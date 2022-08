Voici notre équipe type de la quatrième journée de JPL

Plusieurs joueurs se sont mis en valeur lors de cette quatrième journée de Jupiler Pro League.

Gardien

Butez est également dans les buts cette semaine. Grâce à deux arrêts décisifs en fin de rencontre à Eupen, il a une nouvelle fois permis à l'Antwerp de prendre les trois points et de rester en tête du championnat.

Défenseurs

A l'arrière, nous optons pour une défense à quatre. Daland a aidé le Cercle de Bruges à garder le zéro derrière, Munoz a marqué un but et distillé un assist avec Genk tandis que De Cuyper a causé beaucoup de problèmes au Standard sur son flanc. Kayembe s'est bien débrouillé dans une place qui n'est pas du tout la sienne du côté de Charleroi.

Milieux

Au milieu de terrain, on ne peut se passer du chef d'orchestre Kums, tandis que le nouveau venu Hong a également impressionné avec son magnifique but pour La Gantoise. Heynen a planté un doublé pour Genk tandis que Teuma a fait de même avec l'Union contre Courtrai.

Attaquants

En attaque, nous optons pour Nemeth qui commence à se faire remarquer du côté de Genk. On ne peut pas non plus se passer de Silva cette semaine.