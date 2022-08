Officiel: Avenatti n'est plus un joueur du Standard

Il n'entrait plus dans les plans du club liégeois.

Le club vient de l'annoncer officiellement. Felipe Avenatti et le Standard ont rompu leur contrat d'un commun accord. L'attaquant de 29 ans va maintenant pouvoir se trouver un nouveau club après avoir porté, en plus du Standard, les maillots de Courtrai, du Beerschot et de l'Union.