Charles Morren (Dudelange, ex-Union) se rendra au Lech Poznan avec l'ambition de se qualifier. " On sait qu'on peut rivaliser avec ce genre d'équipes »

L'ancien capitaine de l'Union Saint-Gilloise nous livre ses impressions à quelques heures du déplacement de Dudelange au Lech Poznan en barrage aller de Conference League.

Comme chaque année, les tours préliminaires des compétitions européennes nous offrent la possibilité d’assister à de véritables exploits d’équipes supposément moins bien armées que leurs adversaires.

Parmi ces clubs qui aiment se faire connaître à l’européenne en début de saison : Dudelange. Les Luxembourgeois, qui ont débuté leur campagne 2022-2023 face à Tirana au premier tour préliminaire de Ligue des Champions, ont ensuite buté sur les Arméniens de Pyunik.

« On manque clairement le coche lors de ce deuxième tour. Nous avions deux buts d’avance cumulés à la vingtième minute de la manche retour, mais nous nous effondrons en deuxième partie de rencontre » reconnait Charles Morren pour Walfoot.be.

Une rencontre face à Malmö qui doit inspirer

Reversé au troisième tour préliminaire d’Europa League, Dudelange n’a rien pu faire sur la pelouse de Malmö, 3-0. « On a manqué de confiance face au calibre de l’adversaire. On a éprouvé beaucoup de difficultés à produire notre jeu, et cela nous a rapidement porté préjudice. De plus, je suis exclu à la demi-heure de jeu, ce qui n’a rien arrangé. Je commets deux fautes, l’arbitre me donne deux cartons jaunes. »

Au retour, c’est cependant une tout autre équipe luxembourgeoise qui s’est dressée sur la route des Suédois. « Tout le monde avait à cœur de sortir la tête haute de cette compétition, et c’est ce que nous avons fait (2-2). Cette rencontre nous a fait prendre conscience qu’on pouvait rivaliser avec ce genre d’équipes » se réjouit le milieu de terrain belge de 30 ans.

Nous sommes capables de rivaliser avec ces équipes. »

Ce jeudi, c’est donc au Lech Poznan que le F91 se rendra, en barrage aller de Conference League, pour sa septième rencontre européenne de la saison. « Nous sommes conscients que ce ne sera pas facile de jouer là-bas. On doit tenter de limiter la casse à l’extérieur, avant de faire la différence à domicile. Le match retour de Malmö doit nous servir de leçon. Nous sommes capables de rivaliser avec ces équipes. » Le coup d'envoi de la rencontre est programmé à 20h30.

Le corps à Dudelange, les yeux (aussi) tournés vers l'Union

Si Charles Morren sillonne désormais les pelouses luxembourgeoises (et européennes), il n’a cependant pas laissé de côté son amour pour les Saint-Gillois. « Le résultat final de la double confrontation face aux Rangers est vraiment dommage. Ils font un match exceptionnel à Louvain et j’aurais tellement aimé pour les supporters que la rencontre se déroule au Parc Duden. Il n’y avait qu’une seule équipe sur le terrain. Malheureusement, on savait que ce serait difficile à Ibrox, et cela s’est confirmé » conclut celui qui a foulé la pelouse du stade Joseph Marien entre 2014 et 2019.