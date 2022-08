"Nous avions beaucoup de joueurs défensifs sur le terrain"

Le défenseur de l'Antwerp est revenu sur les circonstances particulières du nul de son équipe en Turquie ce jeudi soir.

C'est avec un nul (1-1) que l'Antwerp est revenu d'Istanbul. Dans une semaine, le Great Old devra donc l'emporter pour voir les poules de la Conference League. Ritchie De Laet le sait.

Le défenseur le confie : le nul est un résultat correct par rapport à la prestation des deux équipes. "Nous sommes actuellement déséquilibrés, sans ailiers, et en plus des changements de dernière minute ont dû être effectués. Ce n'était pas évident", a déclaré De Laet, au micro de Sporza.

L'Antwerp a été mené au score après 54 minutes et selon De Laet, il était difficile de renverser la vapeur, car il y avait beaucoup de joueurs défensifs sur le terrain. "L'entraîneur a fait des remplacements importants et nous savions que nous allions avoir des occasions." Et c'est ce qui s'est passé : Dinis Almeida a marqué de la tête à la 88e minute.

De Laet et ses coéquipiers peuvent maintenant commencer à se préparer pour le match retour au Bosuil. "La semaine prochaine, nous allons tout donner", a conclu Ritchie De Laet.