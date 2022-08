🎥 Le sublime but de Victor Vazquez (ex-Bruges) avec le LA Galaxy

Victor Vazquez (35 ans) a repris ses bonnes habitudes en MLS cette saison. L'ancien du FC Bruges (également brièvement passé par l'AS Eupen en 2021 avant de retourner aux USA) a inscrit une véritable merveille de but lors du partage spectaculaire du LA Galaxy face à Seattle (3-3). Une frappe lobée lointaine qui a surpris tout le monde.

Two goals in Two games from Víctor 🇪🇸😤#LAvSEA x @unistudios pic.twitter.com/bQUhotixJS