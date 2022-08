Mbaye Leye avant la rencontre face au Sporting Charleroi : "Gagner est le seul message"

Zulte-Waregem affrontera le Sporting Charleroi ce dimanche, à 16 heures.

La conférence de presse hebdomadaire de Mbaye Leye a débuté par un retour sur la rencontre face au KRC Genk. "La défaite de la semaine dernière n'a pas immédiatement été un coup dur. Lorsque l'on analyse la rencontre, on se rend compte qu'on n'a pas été inférieurs à cette équipe de Genk qui joue particulièrement bien. Le résultat de la rencontre est un petit peu exagéré. En ce moment, nous manquons d'efficacité pour marquer des buts. C'est le problème majeur à régler."

"Le seul message pour ce dimanche, c'est gagner. Il est important que l'on convertisse notre bon travail en points. On attaque bien, on défend bien, et on montre une bonne mentalité sur le terrain. Il est important que ces choses se convertissent en points. Chaque rencontre demande une approche différente, et c'est important de le faire comprendre au groupe. Ce dimanche, il faudra faire preuve d'agressivité dans les duels. Il n'y a que comme ça que nous pourrons gagner."