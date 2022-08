Le Club de Bruges intéressé par un cadre d'OHL

Le FC Bruges souhaiterait renforcer son milieu de terrain et s'intéresse à un joueur belge.

Le FC Bruges ne s'intéresse pas qu'aux grands noms coûtant des millions : selon les informations du Nieuwsblad, les Blauw & Zwart auraient fait une offre pour le capitaine d'OHL, Mathieu Maertens (27 ans). Un joueur belge, d'expérience et qui est estimé à 1,5 million d'euros sur Transfermarkt : idéal pour renforcer le noyau alors que le Club a perdu Charles De Ketelaere et pourrait perdre Hans Vanaken dans les jours à venir.

Mais OHL ne serait pas vendeur, et pour cause, Maertens est un titulaire important et sous contrat jusqu'en 2025 à Den Dreef. Il faudrait un montant assez élevé pour convaincre les Louvanistes, ce qui ne convient pas vraiment à Bruges. Maertens, cependant, est de la région et pourrait se laisser tenter...