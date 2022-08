Vanhaezebrouck réaliste : "Nous sommes plus proches de la Conference que de l'Europa League"

La Gantoise se déplace à l'Omonia Nicosie cette semaine avec un déficit de deux buts. Imprévu, et difficile à surmonter.

Une élimination des oeuvres de l'Omonia Nicosie en barrages pour l'Europa League serait un immense échec pour Gand, mais nous y sommes presque : les Buffalos ont perdu 0-2 à domicile face aux Chypriotes, et se déplacent à Nicosie avec une montagne à gravir. "Il faut être honnête, nous sommes plus proches de la Conference League que de l'Europa League", concède Hein Vanhaezebrouck en conférence d'avant-match dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

"Rien n'est impossible mais ça ne sera pas facile. La chaleur ? Il faisait chaud aussi en Belgique", sourit le coach gantois. "Nous avons fait un stage en Autriche où il faisait entre 31 et 36 degrés, et nous jouerons après le coucher du soleil. Nous devrions pouvoir gérer ça". Reste à être meilleurs qu'à l'aller. "Nous avions tout fait pour être affûtés, prêts. Quand vous voyez les joueurs être bons en seconde période, c'est que le problème est ailleurs. Vous ne pouvez pas avoir une mauvaise journée en première période puis une bonne en seconde, c'est que le souci était dans la tête. Et ça, c'est inadmissible", regrette Hein Vanhaezebrouck.