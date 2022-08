Gaëtan Englebert : "Il fallait rester sérieux, et on a su le faire"

L'entraîneur du RFC Liège était satisfait de la mentalité affichée par son équipe lors de la rencontre d'hier soir, face à Mandel United.

Hier soir, le RFC Liège n'a fait qu'une bouchée de Mandel United : 9-0. Grâce au sextuplé de Jérémy Perbet, le Matricule 4 a pu se rassurer après la défaite encourue face au Tempo Overijse en Coupe de Belgique, dimanche dernier. Après la rencontre, Gaëtan Englebert était satisfait de la mentalité affichée par les siens face à une équipe composée exclusivement de joueurs de moins de 18 ans.

"On a été sérieux, ce qui était le plus important aujourd'hui. Les buts inscrits sont bien construits. Cela reste un match de championnat, et on prend les trois points à domicile. Nos attaquants ont marqué, ce qui n'est pas toujours évident. Il faut les mettre dans n'importe quel match, et ils ont su le faire."

Pour cette rencontre, Gaëtan Englebert a été contraint de légèrement remanier son effectif suite à quelques blessures. "Les remplaçants ont montré que l'on pouvait compter sur eux. On doit maintenant se préparer au déplacement à Knokke, dans dix jours. On va profiter de ce temps pour ramener les blessés et continuer à travailler au niveau physique et mental."

Après la déconvenue subie face au Tempo Overijse dimanche dernier, le RFC Liège devait se rassurer devant ses supporters. "J'aurais préféré affronter un adversaire d'un autre calibre, mais le calendrier est fait ainsi. On est tombés sur une équipe qui est en difficultés pour le moment, mais on a su faire le travail. La communion avec les supporters fait du bien, mais on savait qu'ils sont derrière l'équipe à chaque rencontre. Ils doivent voir que les joueurs font le maximum, en y mettant la volonté et l'envie. Quand ça se passe comme ça, on sait que les supporters peuvent apporter un plus à chaque joueur. C'est ce qui doit se passer dans un club de football."

L'entraîneur principal du Matricule 4 est également revenu sur la performance de Jérémy Perbet, auteur d'un sextuplé hier soir. "A son âge, c'est honorable de respecter les adversaires en jouant le match à fond, en mettant autant de buts que possible. Je ne voulais pas le changer, car le but était aussi de donner de la confiance aux attaquants et aux joueurs offensifs, et c'est ce qu'ils ont fait" conclut Gaëtan Englebert.