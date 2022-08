Dante Vanzeir, enfin buteur : "J'espère que je suis lancé, maintenant"

L'Union a encore battu Anderlecht, et Dante Vanzeir a retrouvé le chemin des filets.

Dante Vanzeir avait le sourire après la victoire face à Anderlecht. "C'était une victoire nécessaire, Anderlecht est toujours un match spécial. Pour les supporters, pour le club, mais pour nous aussi", déclare-t-il. "Après les semaines difficiles contre Malines et les Rangers, ce n'était pas toujours facile d'être présent. Mais ce soir, il n'y avait pas d'excuses : face à Anderlecht, c'est important".

L'USG aurait pu trouver le chemin des filets plus souvent. "Il aurait fallu tuer le match et marquer un peu plus. Mais cette victoire est belle", relativise Vanzeir. "On en profitera". Le Diable Rouge a quant à lui retrouvé le chemin des filets après plusieurs mois d'abstinence. "J'espère que je suis bien lancé maintenant, car c'est vrai que ça faisait un peu trop longtemps", conclut-il en souriant.