Jurgen Klopp : "Nous ne voulions pas humilier Bournemouth"

Liverpool a atomisé le promu Bournemouth 9-0 à Anfield.

Jurgen Klopp était logiquement heureux du résultat, son équipe connait un début de saison compliqué et cette large victoire permet aux Reds de digérer la défaite à Old Trafford.

"Nous voulions montrer notre meilleur visage et réagir en équipe. Nous avons marqué de beaux buts et continué à presser mais ce n'était pas pour humilier Bournemouth, nous avons beaucoup de respect pour eux", a expliqué l'entraîneur après la partie.

Un déclic pour Liverpool ? "Nous n'avons pas à répondre aux questions concernant notre manque d'efficacité. Nous ne les laissons pas non plus nous hanter et nous rendre fous. C'est bien qu'on ait pu s'en débarrasser avec cette victoire. Aujourd'hui, nous avons eu droit à un mélange parfait de belles actions et de beaux buts à Liverpool. Ce n'est pas fréquent dans cette ville, donc il faut en profiter", poursuit l'Allemand.