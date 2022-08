Club de Bruges : un mercato pour les dominer tous

Les Brugeois ont enclenché la vitesse supérieure en cette fin de mercato.

Triple champion de Belgique en titre, le Club de Bruges s'est montré d'emblée actif sur le marché des transferts. En attaque, la bande à Vincent Mannaert et Bart Verhaeghe commence très fort : déjà connu par les suiveurs de la Liga et du FC Barcelone, Ferran Jutgla débarque au Jan Breydel. L'Espagnol n'a coûté "que" 5 millions au Club de Bruges, et a déjà marqué 5 buts et délivré 2 passes décisives.

© photonews

Outre l'Espagnol, les Brugeois se sont montrés très ambitieux sur le front de l'attaque. Cyle Larin, auteur de prestations intéressantes au Besiktas mais aussi avec le Canada, semble être une doublure convenable. Après l'échec Vedat Muriqi, Bruges a d'abord ciblé le crack Rasmus Hojlund, jeune Danois prometteur suivi notamment par Newcastle. Finalement, il a rejoint l'Atalanta, club dont la capacité à flairer les jeunes talents n'est plus à démontrer.

Mais Bruges ne s'est pas uniquement entêté sur des attaquants. Ils ont également alimenté l'un des feuilletons de l'été, à savoir le départ de Casper Nielsen de l'Union Saint-Gilloise. Le Danois a recalé La Gantoise et refusé certains clubs étrangers pour signer à Bruges. Nielsen, qui a côuté dans les 5 millions, semble d'ailleurs monter en puissance - 2 buts sur les 3 derniers matchs.

© photonews

En défense, c'est aussi du très lourd. Dedryck Boyata, joueur de 31 ans à la grande expérience et aux 31 sélections chez les Diables Rouges, a décidé de venir se relancer en Belgique. Un transfert à seulement deux euros, mais qui donne aussi une certaine idée de la dimension qu'est en train de prendre le Club. Rajoutez à cela Meijer, qui a déjà montré de belles choses - 6 millions d'euros pour le latéral de Groningue - et près de 4 millions pour le jeune Ordonez, et vous obtenez une défense bien armée.

Mais, alors que leur mercato était déjà impressionnant et leur effectif pléthorique, les Brugeois n'ont pas ralenti. Bien au contraire, ils ont foncé sur des recrues, onéreuses qui plus est. La première est Raphaeal Onyedika, qui va côuter 10 millions d'euros. Le milieu défensif nigérian est, pour l'instant, la recrue la plus chère de l'histoire du Club, juste derrière Kamal Sowah qui surprend dans un rôle bien plus offensif.

Pour l'instant, oui. Car Roman Yaremchuk est en route. Ou plutôt, il est déjà bien arrivé. L'attaquant ukrainien a été aperçu ce lundi à l'aéroport de Bruxelles - Zaventem et devrait très prochainement signer son contrat. Pour l'attaquant auteur de 3 buts en Ligue des Champions avec le Benfica la saison dernière, Bruges va débourser 16 millions d'euros, une somme qui pourrait monter jusqu'à 19 millions avec les bonus éventuels.

© photonews

En comptant Yaremchuk, Bruges aura dépensé plus de 48 millions d'euros lors de ce mercato. Un chiffre fou, presque indécent à l'échelle belge. L'on parle beaucoup de l'Antwerp, mais le club de Paul Gheysens n'a dépensé "que" 22 millions actuellement. C'est moins que le double. Et, contrairement aux Anversois, Bruges reste dans le vert grâce à ses 55,5 millions d'euros de transferts sortants (De Ketelaere, Nsoki, Openda et Krmencik).

Loin devant, Bruges ne veut pas le rester. Il veut creuser davantage l'écart...