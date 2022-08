Haller positive: "Je ne pense qu'à une chose: jouer devant le mur jaune"

L'attaquant de Dortmund soigne son cancer des testicules.

Confronté à une tumeur testiculaire découverte le mois dernier, quelques jours après sa signature au Borussia Dortmund, Sébastien Haller (28 ans) a pris la parole pour la première fois durant une longue interview accordée au média ESPN.

"Je vais bien", a rassuré l’attaquant, bien entouré par ses proches, en expliquant faire de la marche pour garder une bonne condition physique malgré son traitement. "Quand tu entends le mot (tumeur), c'est choquant, a admis l’international ivoirien. La première chose à laquelle j'ai pensé était : "Je ne suis ici que depuis dix jours et je ne peux même pas jouer pour le club’. (…) J'ai été acheté trente millions d'euros et je ne peux pas jouer pendant des mois. Cela ne semble pas être une bonne affaire, mais si tu réfléchis, tu vois que tu ne peux rien y faire. Tu n’aurais pas pu l’éviter."

Même s’il est trop tôt pour envisager un retour sur les terrains, l’ancien Auxerrois, qui table sur encore "quelques mois" d’absence, se projette déjà sur la suite : "Mon premier objectif est d'être de retour sur le terrain. Jouer pour 'Le Mur Jaune' et marquer mon premier but. Ce sera un moment magnifique et émouvant."