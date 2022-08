Deux entraîneurs bien connus de JPL sur la liste de Courtrai

Le KV Courtrai doit chercher un nouvel entraîneur après le licenciement de Karim Belhocine. Les Kerels étudient actuellement leurs options, mais nous connaissons déjà un nom sur la liste des candidats. Ou est-ce qu'on en connaît déjà deux ?

Selon nos informations, Hernan Losada est l'un des candidats les plus probables pour reprendre les rênes de Courtrai. L'ancien entraîneur du Beerschot et DC United est libre depuis avril et connaît le championnat belge. Ce dernier point est très important surtout lors d'une saison avec trois descendants directs.

Ou...

Francky Dury est également mentionné comme une piste potentielle. Il semble toutefois peu probable que l'icône de Zulte Waregem passe chez l'ennemi juré.