Felice Mazzù : "Vanhaezebrouck est peut-être le meilleur coach de Belgique"

Le coach d'Anderlecht veut relancer ses troupes après la défaite face à l'Union Saint-Gilloise. Il sait que la tâche sera rude contre La Gantoise.

Ce mercredi en conférence de presse, Felice Mazzù est rapidement revenu sur la défaite face à son ancien club, l'Union Saint-Gilloise. "Il faut la digérer. C'est un fait. Après comment la digérer, je ne sais pas. Je ne suis pas encore allé aux toilettes depuis", a-t-il plaisanté. "J'aurais préféré une autre issue, mais on n'a pas mis tous les ingrédients nécessaires. On va devoir se muscler et s'améliorer dans certaines parties du jeu."

Ce jeudi, Anderlecht reçoit donc La Gantoise. Mazzù retrouve Hein Vanhaezebrouck, un coach contre lequel il ne compte que 4 victoires en 21 matchs. "Ce serait bien de faire comme l'Union et de la battre 5 fois", a sourit Mazzù. "Tout le monde connait Hein Vanhaezebrouck, avec son charisme, son empreinte sur le championnat belge mais aussi sur le corps arbitral. On connait tous ces paramètres-là."

"C'est l'un des meilleurs, si pas le meilleur entraîneur de Belgique, par rapport à son vécu, son système, son expérience. Ce sera à moi a trouver les solutions."

Sur le rythme des prochains matchs

Les matchs vont s'enchaîner dorénavant beaucoup plus vite, avec les poules de la Conference League notamment. "Au final, on se retrouve tous ensemble avec le groupe très peu entre les deux matchs, et le travail tactique est peut-être un peu moins présent."