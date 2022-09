Transfert surprenant et sur le fil pour Liverpool !

Le Brésilien tentera de se relancer chez les Reds.

S'il y en avait bien dont on ne pensait pas qu'il allait bouger en ce mercato - et surtout pas à Liverpool, c'est Arthur Melo (26 ans). Présenté il y a quelques années comme un crack au FC Barcelone, le Brésilien avait ensuite rejoint la Juventus dans le cadre du fameux et houleux échange avec Miralem Pjanic.

Depuis, le milieu de terrain a beau avoir comptabilisé plus de 60 apparitions avec la Vieille Dame, son impact sur le jeu n'a jamais été à la hauteur des attentes.

En ce deadline day, la Juve et Liverpool ont convenu d'un prêt payant (4,5 millions d'euros) assorti d'une option d'achat évaluée à plus de 37 millions d'euros. Va-t-il réussir à se relancer au club de la Mersey ?