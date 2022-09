Officiel : Marcos Alonso quitte Chelsea

Chelsea a annoncé le départ de Marcos Alonso (31 ans). Le back droit et le club anglais ont trouvé un accord pour mettre un terme au contrat du joueur.

L'Espagnol aura passé six saisons avec les Blues, remportant notamment la Ligue des Champions en 2021. Il devrait s'engager en qualité de joueur libre dans les prochaines heures au FC Barcelone.

Marcos Alonso has left Chelsea by mutual consent, ending a six-year association with the club.



Everyone would like to thank Marcos for his service to the Blues and wish him all the very best for the rest of his career. 💙