Officiel : Pierre-Emerick Aubameyang rejoint Chelsea

L'attaquant âgé de 33 ans prend la direction de Chelsea, seulement six mois après avoir été transféré au FC Barcelone, et malgré la récente blessure à la mâchoire dont il a été victime.

Pierre-Emerick Aubameyang (33 ans) quitte déjà le Barça et rejoint Chelsea où il retrouve un certain Thomas Tuchel, qu'il a bien connu du côté du Borussia Dortmund entre 2015 et 2017 et qui a poussé en faveur de son recrutement. Il a papraphé un contrat de deux ans chez les Blues. Dans son communiqué, le FC Barcelone a annoncé que le montant du transfert était de 12 millions d'euros.

"Pierre-Emerick Aubameyang a effectué un transfert permanent de Barcelone à Chelsea. L'attaquant expérimenté rejoint les Bleus pour un contrat de deux ans et devient la sixième signature senior de la fenêtre estivale pour renforcer notre équipe masculine après un séjour de sept mois au Camp Nou" dévoile le communiqué de Chelsea.