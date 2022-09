Tuur Dierckx a reçu un accueil chaleureux au Bosuil : "J'ai l'impression de rentrer à la maison"

Tuur Dierckx a été acclamé par les fans du Great Old et a reçu des applaudissements nourris lorsqu'il a été remplacé lors de la rencontre entre l'Antwerp et Westerlo (3-0) ce dimanche.

C'était un beau geste de la part des supporters de l'Antwerp. "J'apprécie vraiment la réaction des fans", a déclaré Tuur Dierckx à à l'issue de la rencontre. "Quand je viens ici, j'ai l'impression de rentrer à la maison. C'est un sentiment qui restera toujours comme ça pour ma part", a confié celui qui a porté le maillot du matricule 1 entre 2016 et 2017. Westerlo descend un peu dans le classement après cette nouvelle défaite, mais il n'y a pas encore de panique. "Nous avons montré beaucoup de bonnes choses cette saison, mais les récents résultats ont éclipsé cela. En tant qu'équipe, nous devons devenir plus intelligents et plus habiles dans les moments décisifs. Un peu plus mature aussi. Ensuite, nous renverserons la situation."