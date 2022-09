Seraing croit en l'exploit contre le Club de Bruges : "Si Eupen y est parvenu, pourquoi pas nous !"

Ce samedi soir (18h15), le RFC Seraing recevra le Club de Bruges lors de la huitième journée de Jupiler Pro League.

Après avoir enregistré une très belle victoire du côté de Malines (2-3) samedi dernier, Seraing veut poursuivre sur sa lancée ce week-end lors de la réception du Club de Bruges. "Un match où on a tout à gagner en fait. La pression n'est pas sur nos épaules, à nous de jouer de façon relâchée et de prendre du plaisir. On peut créer la surprise et on fera tout pour y parvenir", a confié Guillaume Dietsch en conférence de presse.

Les Métallos n'ont pas encore pris le moindre point au Pairay cette saison, puisqu'ils ont enregistré deux victoires en déplacement (1-3 à Eupen et 2-3 à Malines). "On y pense à cette première victoire à domicile, puis Eupen est bien parvenu à battre le Club de Bruges, pourquoi pas nous ! Puis ce n'est pas un déplacement amusant pour Bruges après son match en Ligue des champions. On peut en profiter", a conclu le portier prêté par Metz auteur d'un bon début de saison. "Je sens que je suis en réelle progression."