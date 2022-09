Carlo Ancelotti l'annonce : Eden Hazard retrouve une place de titulaire

Le Diable espère surfer sur la vague de sa très bonne performance en Ligue des Champions.

Le sourire était de rigueur sur le visage d'Eden Hazard ces derniers jours. Sa solide performance en Ligue des champions (un but et un assist face au Celtic) semble avoir reboosté moral et confiance.

Le Real affrontera Mallorca demain, une partie pour laquelle Carlo Ancelotti a déjà annoncé que le Diable Rouge serait dans le onze de départ.

Le Belge n'a plus été titulaire avec les Merengue depuis 231 jours : "Hazard a été bon contre le Celtic. Il jouera dimanche. J'espère qu'il jouera un bon match. Il se peut qu'il n'ait pas la même capacité à marquer des buts que Karim, vu qu'il n'a pas joué depuis longtemps. Mais comme contre le Celtic, je lui demanderai juste de faire ce qu'il sait faire, à sa manière", a déclaré Carlo Ancelotti en conférence de presse.