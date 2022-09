Christian Benteke évoque le Mondial : "J'aurais pu prendre la voie la plus facile et retourner en Belgique"

Vendredi, le sélectionneur national Roberto Martinez annoncera la sélection pour les deux prochains duels de la Ligue des Nations.

D'une certaine manière, la carrière internationale de Christian Benteke a été marquée par deux échecs cuisants : il a manqué de peu la sélection pour la Coupe du monde 2018 et, plus déchirant encore, il n'a pas été retenu dans le Mondial 2014, uniquement en raison d'une blessure. L'année dernière, il a été sélectionné pour l'Euro 2020, mais n'a joué que six minutes pendant toute la durée du tournoi, exprimant ouvertement sa frustration à la presse et au sélectionneur belge Roberto Martinez. On ne sait pas, pour l'instant, si Benteke fait partie des plans de la Belgique pour la Coupe du monde cette année.

"Oui, j'en fais partie", explique-t-il lors d'un entretien avec The Athletic. "Parfois, un joueur va se dire 'je vais prendre la décision la plus facile, le chemin le plus facile'. J'aurais pu retourner en Belgique, et j'aurais eu une plus grande chance d'aller à la Coupe du monde. Mais je n'y ai pas pensé de cette façon. J'ai parlé à mon agent et je lui ai dit : "Écoute, l'année de l'Euro, j'ai terminé la saison très fort. J'ai marqué beaucoup de buts, je jouais bien, j'ai été appelé, c'était mérité. Je pensais que j'allais avoir plus de chances de jouer, mais finalement, je n'ai pas beaucoup joué. Alors je me suis dit : "Tu sais quoi, ça n'a pas vraiment d'importance", a lâché le joueur de DC United.

"C'est pourquoi la décision de venir ici en MLS a été plus facile à prendre. J'ai dit à mon agent : "Ils me connaissent, ils savent ce que je peux apporter". Ce n'est pas comme si (le staff de la Belgique) se disait : "Voyons ce qu'il va faire là-bas", comme un nouveau joueur. J'ai toujours la qualité. C'est un nouveau championnat, je devrai encore m'adapter, mais ils savent ce que je peux apporter. Cela n'a pas d'importance si je joue ici."