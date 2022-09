Un ancien joueur du Standard prolongé en Premier League

Le Malien a signé un contrat de trois saisons supplémentaires avec les Saints.

En 2017, le Standard de Liège débourse 500.000€ pour s'attacher les services d'un jeune Malien, Moussa Djenepo. Deux ans plus tard, l'ailier gauche virevoltant cède aux appels de la Premier League et rejoint Southampton contre 15.7M €. Un joli bénéfice pour les Rouches.

74 rencontres plus tard, sous les ordres de Ralph Hasenhüttl, l'ancien joueur du Standard de Liège a trouvé le chemin des filets à quatre reprises, dont une qui lui a valu le prix du "but du mois" en Premier League et a distillé trois passes décisives. Des performances encourageantes pour le joueur désormais âgé de 24 ans, qui vient de se voir offrir un nouveau contrat pour trois saisons supplémentaires avec les Saints.